مركز سعودي يجري عملية قلب لجنين داخل رحم أمه

أوجد مركز الأمير سلطان لجراحة القلب في الرياض حلاً هو الأول من نوعه في المنطقة، لإنقاذ الأجنة في بطون أمهاتهم من الموت، نظراً لتشوهات خلقية في القلب أصيبوا بها، وذلك من خلال إجراء عملية قسطرة الجنين داخل رحم أمه، وهي أول عملية من نوعها تجرى في الشرق الأوسط.

وأوضح مدير المركز، العقيد مازن العمران، أن المركز يحظى بعدد من الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً والأجهزة الطبية المتقدمة التي جعلته يتبوأ مكانة مميزة في مجال طب وجراحة القلب.

بدوره، قال رئيس قسم طب قلب الأطفال في المركز، الدكتور خالد النجاشي، إن الإنجاز الطبي في توسيع الصمام الأورطي لجنين في رحم أمه، بدأ بعد أن تم تحويل الحالة من أحد مستشفيات الرياض إلى المركز، كونه متخصصاً في أمراض وجراحة القلب، وكون الحالة معقدة وتحتاج إلى إمكانيات متقدمة، وقد تمت مناقشة الحالة من قبل استشاريي القلب واستشاريي النساء والولادة، وبعد الاطلاع على الأشعة التلفزيونية تقرر إجراء عملية توسيع الصمام الأورطي للجنين عن طريق القسطرة باستخدام التخدير الموضعي.