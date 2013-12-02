وزير الداخلية السعودية يوجه بإنشاء مراكز لطب الإصابات

كشف مدير مستشفى قوى الأمن الدكتور سليمان السحيمي عن توجيه وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف بإنشاء مراكز متخصصة لطب الإصابات والتأهيل في المدينتين الطبيتين التابعتين للوزارة.

وقال خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العالمي عن طب الإصابات والحوادث في العاصمة الرياض، اليوم الاثنين: "60% من الحوادث تقع خارج المدن، وهناك ضعف في التجهيزات الطبية في مثل هذه المواقع، وبالذات أن الإحصائيات تشير إلى تسجيل قتيل كل ساعة وأربع إصابات جراء هذه الحوادث".

وبدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سعد العسيري إن عدد الوفيات جراء الحوادث التي سجلت خلال العقدين الماضيين بلغ 86 ألف قتيل، وأكثر من 600 ألف مُصاب، 75% منهم في عمر الشباب.

وأكد في كلمته خلال الافتتاح أن المؤتمر استقطب 45 محاضراً يمثلون ست دول مختلفة، للحديث عن حوادث الطرق وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تنظيم 15 ورشة عمل في خطوة لنقل خبراتهم للمشاركين وإطلاعهم على آخر ما توصلت اليه الأبحاث في هذا المجال الحيوي المهم.