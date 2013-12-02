1300 أردني يعملون في السعودية بشهادات هندسية مزورة

كشف رئيس اتحاد المهندسين العرب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله عبيدات، عن وجود 1300 شخص أردني مزوِّر لشهادة الهندسة، ويعمل بصفة مهندس من بين أكثر من 20 ألف مهندس أردني، يعملون في المملكة العربية السعودية بشكل نظامي.

وبين رئيس الاتحاد أنه جرى الاتفاق بين هيئة المهندسين السعوديين وهيئة نقابة المهندسين الأردنيين على الربط الإلكتروني لضبط عمليات التزوير من خلال موقع على شبكة الإنترنت، يحتوي على أسماء المهندسين السعوديين والأردنيين المسجلين بشكل نظامي في الهيئة، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق" السعودية.

وأفاد عبيدات أن هناك 3 شركات هندسية أردنية، كونت اتحادات مع شركات سعودية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مناطق المملكة وقطاع الإنشاءات والأبنية الخضراء.

جاء ذلك على هامش افتتاح الملتقى الهندسي السعودي الأردني الثاني الذي عقد في الرياض أمس الأحد برعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية.