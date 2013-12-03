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الأمير سلمان يبحث مع سيناتور أميركي الأمور المشتركة

المصدر: الرياض - العربية.نت
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بحث ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأميركا مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كروكر.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الأمير سلمان بن عبدالعزيز استقبل في مكتبه في العاصمة الرياض السيناتور كروكر، وتم خلال الاستقبال بحث الأمور المشتركة.

وكان وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله قد استقبل اليوم كركور والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كلمات دالّة

#السعودية, #أميركا, #استقبال

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