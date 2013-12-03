السعودية تخصص 32 مليون ريال للاحتياجات الشتوية للسوريين

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تخصيصها نحو 32 مليون ريال للتوفير الاحتياجات الشتوية للسوريين. وقال بيان صحافي إن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، اعتمد عدداً من البرامج الإغاثية العاجلة لمساعدة الأشقاء في سوريا خلال فصل الشتاء والتخفيف من معاناتهم بتكلفة إجمالية تزيد على 32 مليون ريال.

وأوضح البيان أن "البرامج تشمل تأمين 3 آلاف خيمة، و300 ألف بطانية، و200ألف جاكيت مختلفة المقاسات، و600 ألف طقم شتوي، و600 ألف فانيلة خارجية بأكمام، و600 ألف جورب".

وستعمل الحملة من خلال مكاتبها في الأردن ولبنان وتركيا على توزيع المساعدات الشتوية العاجلة على السوريين في داخل وخارج سوريا، حيث ستوزع الخيم، و155 ألف بطانية، و90 ألف جاكيت، و175 ألف طقم شتوي، و150 ألف فانيلة وجورب داخل سوريا، بينما ستوزع البقية ما بين المخيمات في الأردن ولبنان وتركيا.