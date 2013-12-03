الشورى السعودي يطالب بدراسة زيادة معاشات المتقاعدين

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في المملكة.

وأوضح المجلس في بيان صحافي بعد أن عقد جلسته الأسبوعية اليوم، أن المجلس قرر مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، والبدائل الممكنة للتمويل.

وطبقاً للبيان، فإن المجلس قرر بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.

ويأتي ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي الماضي، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

وكان المجلس قد رفض في أكتوبر الماضي، توصية تطالب بزيادة معاشات المتقاعدين الحكوميين، الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، بعدما تقدم بها أحد أعضائها، ووصف آل ناجي هذه التوصية بالعاطفية، وستترتب عليها كلفة مالية عالية تؤدي إلى زيادة العجز.

