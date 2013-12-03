بيوت بلا صكوك !!

تقابلت مع أحد المسنين فى سوق الخضرة فى المدينة المنورة نظرت إليه فوجدته شاحب الوجه وعلى جَبهته ووجنتيه تجاعيد مؤثرة رسمها الزمن.! بادرنى بابتسامة رقيقة أظهرت أنه "أهْتَم" ولديه فقط سن واحدة فى فمه ويداه ترجفان ويضع بين أصابعه سيجارة لف من ورق "الشامى" القديم ذكّرتنى بسنين خوالٍ لها ذكريات جميلة قد مضت عن جدتنا رحمها الله فقد كنت أنا وابن الخال السيد غازى عطاالله ونحن صغار نشترى لجدتنا ذلك النوع من الدخان "ابو جمل " لقاء موافقتها على سَردْ حكاية أو رواية قصصية لنا من خيالها.!

وعندما تبدأ بالكلام كنا ننصت باهتمام ونفتح أفواهنا انبهاراً بحديثها الشيق وأسلوب روايتها الرائعة وصناعة حوادثها المثيرة التى هى وليدة اللحظة والفكر المستنير للمسنين فى تلك الحقبة من ذلك الزمن الجميل.!

على كل حال نعود لموضوعي عن ذلك الرجل المُسن فقد طلب منى مناولته عكازه الذى سقط على الأرض ففعلت فشكرنى على ذلك وسألنى إن كنت أعمل فى البلدية .؟ قلت له :لا يا سيدى ولماذا..؟ صمت برهة وجيزة ثم أردف قائلاً:-

ليس لديك علم هل سيتم تعويضي بعد الإزالة عن بيتى الذى قضيت فيه جزءاً كبيراً من حياتى.؟ قلت له : ستنال أنت وغيرك التعويض بمشيئة الله وستشترى سكناً غيره أكثر حداثة تقضى فيه بقية عمرك المديد بإذن الله ..رمقنى بنظرة تعجب وقال :ربنا يسمع منك..؟

قاطعته قائلاً :انت مواطن وكل مواطن فى هذه البلاد يجد الرعاية التامة من الدولة فما هى المشكلة.؟

رفع يديه الى السماء بعد أن دمعت عيناه ومسحها بطرف "كُمِّه" وقال الله هو المطلع على حالى فأنا أسكن فى بيتى هذا كوضع يد وإحياء منذ اكثر من أربعين عاماً وليس لدى صك بملكيته وبذلك سيصادر بيتى الصغيرهذا فهل أجد من يعوضنى عند إزالته..؟ ً وأضاف هناك ورقة يقصد "فاتورة" الكهرباء والماء تشهدان على العمرالذى أفنيته فيه فلقد ورثته من والدى الذى بناه وأحياه إحياء شرعياً قبل موته ومن عرق جبينه ومجهوده وشقائه بعد أن تحصل على هذه القطعة الصغيرة من الأرض التى لا تعدو عشرات الأمتار.!وهناك الكثير من أمثالى يقطنون فى هذا الحى أقصد نزلة الجبور منذ زمن سحيق وهناك أحياء أخرى بها بيوت وسكان مثلى فى العصبة بالقرب من مسجد قباء و باب العوالى وأرض محبت والحرة الغربية والسيح والسحمان وخلافهم من الأحياء والحوارى الشعبية ورثوها من أجدادهم بالإحياء الشرعى وليس لديهم صكوك ملكية مثلى فهل نطمع ونحن فى بلد العز والكرامة النظربتعويضنا لشراء مسكن آخر فعند الهدم أين سنذهب.؟

وانا بدورى ودون تعليق أعرض ذلك على المسئولين مع التحية والتقدير..؟



*نقلاً عن "المدينة"

