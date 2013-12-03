رئيس الاستخبارات السعودية يلتقي الرئيس الروسي في موسكو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، رئيس الاستخبارات السعودية، الأمير بندر بن سلطان، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الدولية والإقليمية، في مقدمتها الملف السوري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بسكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، إن الجانبين ناقشا في هذا الاجتماع تطورات الوضع في سوريا والتحضيرات لعقد المؤتمر الدولي "جنيف2".

وأضاف بسكوف، أنه جرى خلال اللقاء بين الأمير بندر والرئيس بوتين، مناقشة أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت هذه المحادثات الثنائية بين المملكة العربية السعودية، وروسيا، قبل الموعد المحدد لانعقاد مؤتمر جنيف2 الذي سيقام في شهر يناير 2014 من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.

