سعوديون يعيدون 254 مليون ريال لـ"إبراء الذمة"

أودع سعوديون، خلال 7 سنوات، 254 مليون ريال في حساب بنكي خصصته الدولة لـ"إبراء الذمة" تجاه المال العام مع ضمان عدم الكشف عن هوية الأشخاص، بمجموع تجاوز 29 ألف عملية إيداع طوال هذه الفترة.

وكشف البنك السعودي للتسليف والادخار، الذي يتولى إدارة حساب "إبراء الذمة" منذ تأسيسه منتصف 2006، عن تلقي مليون و286 ألف ريال خلال نوفمبر المنصرم، بواقع 492 عملية تحويل مالي قام بها مواطنون لإبراء ذممهم من أموال تصرفوا بها بغير حق.

وحسب المتحدث الرسمي باسم البنك، أحمد الجبرين، فقد أُودع في حساب إبراء الذمة منذ إطلاقه وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ما مجموعه 254 مليون ريال، بمجموع عمليات إيداع تجاوزت 29 ألف عملية نفذها أشخاص من الجنسين طوال الفترة.

وبين الجبرين أن البنك خصص هذا الحساب لكل من يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو لمن يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو تقديم أوقاف عينية مثل الأراضي والعقارات ويعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة وتنقل ملكيتها باسم البنك.

كما أشار البنك وفق موقعه الإلكتروني إلى أن حساب إبراء الذمة متاح للجميع بما فيهم موظفو الدولة المقصرين في أعمالهم سواء من حيث أوقات العمل أو مخصصات الانتداب ومكافئات العمل الإضافي (خارج الدوام) إن لم يقابله عمل، وذلك لإبراء ذممهم إن رغبوا بذلك.

وكان البنك السعودي للتسليف والادخار، قد أعلن في تقارير صحافية سابقة، أن أعلى مبلغ أودع في حساب إبراء الذمة دفعة واحدة، نحو 20 مليون ريال، مشيراً إلى أن الأموال التي يتم إيداعها في الحساب تصرف على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود المتمثلة بقروض الزواج والأسرة ومساعدات الترميم.