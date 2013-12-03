براءة اختراع أميركية لسعودي خفف مضاعفات علاج الأسنان

حصل المبتعث السعودي الدكتور فواز القحطاني على براءة اختراع من مكتب البراءة الأميركية عن طريقة جراحية جديدة في طب الأسنان، تمكّن الأطباء من زراعة العظم المفقود باستئصال جزء من المنطقة الأمامية للفك السفلي، ما سيقلل من المضاعفات المصاحبة للطريقة القديمة.

وأشار القحطاني إلى أن التقنية الجديدة تتم تحت التخدير الموضعي، وفي وقت قياسي ودون أي مضاعفات.

وأوضح خلال استضافته في "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، الثلاثاء، أن هذه الابتكار تم تطبيقها على عدد من المرضى ولم ينتج عنها أي مضاعفات.

وأكد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين غيّر حياة الكثير من السعوديين بعد أن التحقوا بهذا البرنامج، سواءً كان على الصعيد الاجتماعي أم على الصعيد العلمي.

وأضاف القحطاني أن البيئة التعليمية المميزة التي تتوافر في الجامعات الغربية هي التي ساهمت في ظهور كثير من المخترعين السعوديين وتميّزهم.