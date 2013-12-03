ضبط 143 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة شرق السعودية

أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة الأحساء (شرق السعودية) أن إدارة صحة البيئة ببلدية الهفوف ضبط 143 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط هذه الكمية قبل توزيعها من قبل عدد من العمالة على المطاعم الآسيوية بمنطقة وسط مدينة الهفوف.

وأشار إلى أنه تمت مُصادرة تلك الكمية من الأسماك وإتلافها، وتطبيق الجزاءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بتداول وتسويق الأسماك.

من جهته أشار رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة عمدت الى تخصيص برنامج لتنفيذ حملات المتابعة التصحيحية لإعادة تأهيل المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وإعادة هيكلتها وتم البدء في ذلك بحي الكوت القديم.

وأكدت أمانة الأحساء في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أهمية دور المواطن الرقابي وتعاونه مع الأمانة في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات لمحال الصحة العامة عبر وسائل التواصل التي خصصتها الأمانة لذلك، ومنها الرقم المباشر "940" وموقع الأمانة الإلكتروني "خدمة صوتك مسموع"، أو بمراجعة أقسام صحة البيئة في البلديات الفرعية لتسجيل ملاحظته.