قَتلَتْ أحداً أم لا؟

قرأنا أخيراً أن المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض ومركز رعاية شؤون الخادمات أنهيا إجراءات ترحيل (6351) مستضافة من جنسيات مختلفة خلال عام ممن تم ضبطهن في الحملات الأمنية ومن الهاربات من كفلائهن ومن الرافضات للعمل لدى كفلائهن وذلك من خلال التنسيق مع سفارات بلادهن بتخليص وثائق سفرهن.

ومثلت العاملات الأثيوبيات النسبة الأعلى من بين من تم إنهاء إجراءات سفرهن حيث تعاني كثير من الأسر من هروب العاملات الأثيوبيات بكثرة عقب استقدامهن مباشرة أو رفضهن للعمل لدى الكفيل وتطلب السفر لبلادهن مما يخلق العديد من المشاكل ما بين المواطنين ومكاتب الاستقدام التي قامت باستقدام تلك العاملات الأثيوبيات.

ومرّ وقت على أمهات مدننا وأهلها وذوي الدخول العالية والمراكز الاجتماعية المرموقة أن تُصّر العائلة على كون العاملة أو العاملات في المنزل من ذوات البشرة السمراء، واعتبر بعض الأهالي ذلك ميزة، إما ليُقلدوا غيرهم أو بسبب الحنين إلى ماضي الأسرة، قبل عهد القادمات من آسيا وشرقها.

يقول إنه بلّغ عن خادمته الآسيوية الهاربة، وبعد مرور قرابة الشهر اتصل به مركز الخادمات وأخبروه بوجودها، ذهب إلى هناك ووجدها.. وأخذها إلى المنزل عازماً على أن يرحلها بعد حصوله على بديلة.

لكنه - أي رب العمل - وجد أن وزنها زاد.. وصحتها أحسن وكذا نفسيتها وعندما سألها قالت: فيه نوم.. وأكل..!

لابد من استنباط وسيلة تجعل الهاربات يندمن على هروبهن.. بدون مبرر عملي أو إنساني، فاذا علمت الخادمة أنها سترتاح من الشغل وبإجازة مدفوعة الأجر، فستكثر الحالة، وسترون أنها ستصبح ظاهرة متبعة وبسيطة.

وفي حاترتنا رجل كان يعمل عندي سائقاً، استقدمته وأخرجت له رخصة، ثم هرب واشتغل بمهنة "تهريب الخادمات" وسلمت جواز سفره إلى المتخلفين. ورأيته في السوق المركزي المحلي، كل يوم ببدلة جديدة، كيف بقي في البلاد(كمهرّب خدم) ومن منحه الكفالة الجديدة.. الله أعلم!

ويبدو لي والعلم عند الله ثم أصحاب مكاتب الاستقدام أن المكاتب في الخارج يمنّون القادمات بأنواع من الترف والحرية والفلوس، وحتى المواعيد واللقاءات مع من يحلو لهن (DATING).

ويأتي التمرد والملل والضيق عندما لا يجدن ما وعدن به.

الخادمات اللواتي اخترن العمل في بلادنا لم يقدمن على هذا الخيار (العمل في بلادنا) لو وجدن من يقبلهن في بلدانهن، ولذا فلا يأتينا - في رأيي - إلا الرديء.

إحدى قريباتنا عرض عليها مكتب توفير الخادمات الموقتات خادمة أثيوبية. فقالت العميلة: قتلتْ أحداً ولاّ لا؟!

*نقلاً عن "الرياض"

