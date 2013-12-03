مسؤول سعودي: تنمية المملكة لم تتأثر بالفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، محمد الشريف، أن التنمية السعودية لم تتأثر بالفساد. وقال في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن "الفساد في المملكة لم يؤثر على مسيرة التنمية ولم يعُق النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع".

وأضاف: "هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصود من الممارسين سواءً من المنفذين أو من الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية من التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع، وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد، قد لا يكون ذلك فساداً مقصوداً كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة".

وعلّق الشريف الآمال على مشروع الحكومة الإلكترونية الذي من خلاله يتم مراقبة المشاريع الحكومية إلكترونياً، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعنية متابعة هذا المشروع وتنفيذه حتى تستفيد منه الهيئة في تأدية عملها، مؤكدًا أن هناك تقدماً كبيراً في المشروع وهناك بيانات بالجهات التي نجحت في استخدام التقنية.