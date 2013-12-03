وجبات فاسدة في مدرسة سعودية تسمم 170 طالباً

شهدت محافظة الخرج (جنوب العاصمة الرياض)، اليوم الثلاثاء، حادثة تسمم أكثر من 170 طالباً، بعدما تناولهم وجبة الإفطار التي تُباع في مدرستهم.

وتعاملت إدارة تعليم المحافظة مع الحادثة، وفقاً لبيان صادر منها، اليوم الثلاثاء، بإرسال حافلات نقل إلى المدرسة لنقل المصابين.

وأوضح البيان أن حالات التسمم ناتجة عن تناول فطائر جبن منتهية الصلاحية، تم بيعها للطلبة من خلال مقصف المدرسة، وهي مدرسة ثانوية الهياثم.

وشدد البيان على أنه تم إيقاف التعامل مع مورِّد الوجبات الفاسدة وتحويله إلى التحقيق.

وتم علاج المصابين في مستشفى الملك خالد في المحافظة ذاتها، الذي شهد استنفاراً في قسم الطوارئ. وأوضح مدير المستشفى أن عدد الإصابات بلغت 170، وتم إخراج أغلبهم بينما سيتم تنويم نحو 5 طلاب.