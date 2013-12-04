السعودية تؤكد على استمرار حملات الترحيل حتى آخر مخالف

أكدت السعودية على استمرار حملاتها الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل إلى أن يتم ترحيل آخر مخالف من أراضيها، موضحة أن منطقة الرياض وحدها تشهد يومياً ترحيل ما بين 5 إلى 7 آلاف وافد مخالف.

وقال أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر، خلال لقائه مع القيادات الأمنية والمدنية في المنطقة، إن الرياض تشهد ترحيل من 5 إلى 7 آلاف مخالف لنظام الإقامة والعمل في اليوم الواحد، مؤكداً على استمرار حملة ترحيل المخالفين حتى يكون كل مقيم في المنطقة والمملكة مقيماً بصورة نظامية.

وبيّن أمير الرياض، أن اللجنة المختصة بحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في بلاده، تنجز معاملات نحو 3 آلاف وافد في اليوم الواحد، مؤكداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة القطاعات الأمنية والمدنية المعنية في حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل في السعودية.

كما أوضح الأمير خالد بن بندر، أن المملكة فتحت جسراً جوياً بينها وبين البلدان التي يرحل المخالفون إليها، وقدمت كامل الرعاية والاهتمام بالمخالفين حتى وصولهم إلى بلدانهم.

وحول المزاعم المغرضة التي تثار من حين لآخر ضد السعودية أنها تتعامل بشكل تعسفي مع المخالفين، أكد أمير الرياض أنه اطلع بنفسه على حسن المعاملة التي يتلقاها المخالفون في مقار الإيواء المؤقتة، في جولات عدة رافقه فيها نائبه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.