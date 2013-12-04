السعودية تنفي فرض رقابة على فيديوهات "يوتيوب" المخالفة

حسمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، الجدل المجتمعي، بعدما تردد عن عزمها بمنع العرض على "يوتيوب" والمواقع المرئية الأخرى من دون تصاريح تمنحها في هذا الشأن، بعدما نفت ذلك.

وأكدت أنها تسعى لوضع آلية لاحتضان الشباب السعودي الذي ينشر إنتاجه المرئي على مواقع الإنترنت.

وألمح رئيس الهيئة العامة للإعلام رياض نجم في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة، اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من سعيها ليست المراقبة، وإنما رفع مستوى إنتاج هؤلاء الشباب مهنياً وجودة أعلى.

وأوضح أن ذلك سيساهم في تنمية مواهب هؤلاء الشباب، في الوقت الذي سيزيد من وعيهم لما هو مقبول في المجتمع والثقافة السعودية.

وكان اليومان الماضيان قد شهدا جدلاً واسعاً على مستوى الرأي العام السعودي، بعدما انتشرت تصريحات نقلت على لسان نجم، تضمنت توجه الهيئة إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يُعرض في مواقع عدة، منها "يوتيوب"، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط، وأن الهدف من هذا الإجراء هو "احتواء الطاقات الشبابية".

