الصحة السعودية تغرم ممارسين صحيين بـ 200 ألف ريال

فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية السعودية، خلال الشهرين الماضيين عقوبات على 51 منشأة صحية وأفراد ممارسين للمهنة بعد رصد مخالفات تم ارتكابها من قبل تلك المنشآت والأفراد، حيث صدرت فيها قرارات وتم اعتمادها من صاحب الصلاحية لتنفيذها.

وأكد المشرف على أمانات سر الهيئات الصحية الشرعية ورئيس لجان المخالفات الصحية بفرعيها الدكتور عماد اليحيى، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن العقوبات بلغت 17 عقوبة سجلت على أفراد ممارسين صحيين حيث بلغت غراماتهم مجمعة 201 ألف ريال، بينما سجلت عقوبات على المؤسسات الصحية الخاصة بواقع 34 مخالفة بلغت غرامتها 845 ألف ريال، وتم الكشف عن تلك المخالفات من خلال جولات تفتيشية نفذتها إدارة شؤون القطاع الخاص مع هيئة الدواء والغذاء.

وأوضح أن من بين المخالفات التي رصدت على أحد مستودعات الأدوية قيامه بتخزين أدوية بطريقة غير نظامية وملاحظات أخرى مما استدعى تغريمه 125 ألف ريال وإغلاق المستودع 60 يوماً، إضافة إلى مخالفة على ممارس صحي بقيامه بالعمل في منزله وصرف أدوية مخالفة ومنح إجازات مرضية خارج أسوار المستوصف الذي يعمل فيه باستخدام نماذج رسمية للمستوصف الذي يعمل فيه، وتمت معاقبته بتغريمه 70 ألف ريال وشطب ترخيصه وترحيله.