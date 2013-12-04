انقطاع الكهرباء على حدود السعودية مع الكويت يتسبب بنزوح

تواصل انقطاع الكهرباء والماء عن 3 آلاف شخص في مركز الرقعي، على الحدود السعودية – الكويتية، منذ الخميس الماضي، وحتى الثلاثاء.

وبلغت مدة الانقطاع نحو 10 ساعات يومياً، ما أدى إلى نزوح السكان مع عوائلهم إلى مدينة حفر الباطن، ودولة الكويت، لاستئجار شقق مفروشة، في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الأربعاء.

وشهدت أحياء سكنية انقطاعاً في التيار، وتفاقمت المشكلة بسبب توقف وصول المياه إلى المنازل لتزداد معاناة الأهالي، ما اضطر بعضهم إلى التيمم لأداء الصلاة.

واضطرت مدارس الرقعي إلى إخراج الطلبة وقررت جعل الحضور اختيارياً في ظل البرودة الشديدة، وحاجتهم إلى أجهزه تدفئة.

واقتصرت الانقطاعات الأخيرة على المنطقة السكنية، ولم تصل إلى المنطقة الإدارية التي توجد بها الإدارات الحكومية والمنفذ الحدودي.

ويعود سبب الانقطاع إلى تضرر الكيبل الموصل للطاقة إلى الأحياء السكنية، وتم إصلاحه، لكنه تعرض إلى الضرر مرة أخرى.