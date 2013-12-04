دول الخليج تعتزم إنشاء إدارة مشتركة لحقوق الإنسان

تعتزم دول مجلس التعاون الإعلان عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نهاية الأسبوع المقبل، من خلال القمة الخليجية التي ستعقد في الكويت.

وكشف مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة، مضحي العاردي، أن القمة الخليجية المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي لإنشاء إدارة لحقوق الإنسان تابعة للأمانة الخليجية تحت ميثاق رسمي للدول الست: (السعودية، قطر، الإمارات، عُمان، الكويت، البحرين).

وشدّد العاردي بعد لقائه مدير الأمن العام السعودي، الفريق أول ركن سعيد القحطاني، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء، على أهمية جهود ممثلي الدول الخليجية في تفعيل دور هيئات حقوق الإنسان في كافة مرافق البلاد.

وفي المقابل أكد القحطاني حرص القيادة الخليجية على تطبيق منهجية حقوق الإنسان، وأن التعليمات الصادرة من المسؤولين تؤكد عدم المساس بأي حق من حقوق الإنسان المواطن والمقيم في أرض المملكة، تحت منهج واضح وصريح يستمد سياسته من الشريعة الإسلامية.

