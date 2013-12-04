سعوديات يدرن سوقاً سوداء لبيع الأبحاث لطلاب الجامعات

أقرت جامعة الدمام، برصد أبحاث مسروقة، أعدها طلبة يدرسون في كلياتها، التي يبلغ عددها 24 كلية. فيما أكدت سعيها للحصول على برامج إلكترونية عالمية، لاكتشاف الأبحاث المسروقة، متوعدة بتطبيق عقوبات على من يثبت تورطهم في السرقة، من غير أن تستبعد اللجوء إلى مقاضاة المتورطين.

ونشطت خلال الأعوام الأخيرة، سوق سوداء، لإعداد وتجهيز الأبحاث، وبيعها للطلبة الجامعيين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، وغالبية المتاجرين في هذه السوق من الخريجات الجامعيات اللاتي لم يحصلن على فرص وظيفية، فاتجهن إلى تجارة الأبحاث التي أكدن أنها تدر مبالغ كبيرة، وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأكد عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، أن "الأبحاث المسروقة لم تتحول إلى ظاهرة"، مشيراً إلى أن هناك برامج إلكترونية عالمية، لكشف المسروق منها.

وقال: "إن من متطلبات الإعداد الأكاديمي، أن تكون هناك عقوبات صارمة لسرقة الأبحاث والنقل الحرفي".

ولفت السني، في تصريح له، إلى وجود "برامج إلكترونية على مستوى العالم، لرصد وكشف هذه النوعية من الأبحاث"، مضيفاً أن سرقتها أو شراءها، يعتبران من ضمن مخالفات الغش، التي تطبق عليها لائحة العقوبات المفروضة".

وأكد وكيل عمادة شؤون المكتبات في جامعة الدمام عبدالعزيز السليمان، أن "عمادة شؤون المكتبات لا تملك حالياً، أي برامج للكشف عن الأبحاث المسروقة"، مشيراً إلى أن العمادة تسعى للحصول عليها.

فيما اعتبرت أكاديمية في الجامعة شراء الأبحاث أو سرقة المعدة مسبقاً، "طريقة لإفساد العملية التعليمية".

وقالت: "إن الجامعات لها الحق في رفع دعاوى قضائية على المحال و المكتبات التي تعمل على بيع الأبحاث المسروقة".

في الوقت الذي اعتبر فيه أكاديميون، الأبحاث الجاهزة، سبباً في إفساد العملية التعليمية، وشيوع روح الاتكالية وعدم المبالاة في نفوس الطلبة، ما يؤثر سلباً في تحصيلهم العلمي، واستغلت مجموعة من الخريجات العاطلات، كسل الطالبات الجامعيات، وكثرة المهمات والتكاليف الجامعية، بعرض أبحاث جاهزة للبيع، وذلك بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، إلى صفحات إعلانية ودعائية، وعرض الخدمات الطلابية، بكُلفة مالية بسيطة.