فريق سعودي ينجح بقص 80% من معدة أضخم شاب في العالم

نجح الفريق الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض في إجراء أول عملية جراحية لمريض السمنة المفرطة وأضخم شاب في العالم مثلما اشتهر خالد شاعري (22 عاماً) الذي كان يزن 610 كيلوغرامات، إذ تمكن بعد ساعتين ونصف من التحضير للعملية من مغادرة غرفة العمليات وهو بصحة جيدة عائداً إلى غرفته الخاصة لإكمال برنامج النقاهة الخاص به دون أي مضاعفات تذكر.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتور عائض القحطاني، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن العملية استغرقت 55 دقيقة، ليتمكن المريض خالد شاعري بعدها من الإفاقة من التخدير، ونقل إلى غرفة إقامته دون الحاجة إلى دخول غرفة العناية المركزة، ليقضي فترة النقاهة الخاصة به.

وأضاف، أن حالة المريض خالد شاعري الآن مطمئنة، حيث تم قص ما يقارب 80% من معدته، وسوف ينقص من وزنه ما يتراوح بين 10 إلى 15 كيلوغراما أسبوعياً حتى يصل إلى الوزن المثالي.

وأشار القحطاني إلى أن خالد سينقص 70% من وزنه خلال العام الهجري الجاري، ولن يتسبب ذلك في حدوث أي مضاعفات له أو أضرار، لأنه متابع بفريق طبي متخصص في مختلف المجالات الطبية.

وكان شاعري قد تمكن بداية الشهر الماضي، من تقليص 100 كيلوغرام من وزنه الأصلي البالغ 610 كيلوغراماً قبل شهرين, ليصل إلى 460 كيلوغراما, وذلك إثر خضوعه للبرنامج الغذائي والعلاجي الطبيعي المكثف، الذي أعده الفريق الطبي المكون من 21 مختصاً.

