توظيف 250 ألف سعودي خلال مهلة تصحيح أوضاع المخالفين

كشف وزير العمل السعودي، اليوم، عن النتائج الأولية لحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في بلاده، إذ أسهمت في توفير أكثر من 250 ألف وظيفة التحق بها مواطنون منذ بدء المهلة التصحيحية قبل حوالي 8 أشهر.

وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن ما يزيد عن 250 ألف مواطن سعودي استفادوا من خدمات التوظيف خلال المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في الفترة الماضية، مبيناً أن وزارته ستنشر خلال الفترة المقبلة كافة التفاصيل الإحصائية حول مواقع وأعمال المواطنين الذين تم توظيفهم.

وأضاف المهندس فقيه، في حديث على هامش حفل إطلاق "منتدى الحوار الاجتماعي الثالث" بمحافظة الخبر (شرق السعودية) اليوم، والذي يستمر مدة يومين لمناقشة تحديات عمل المرأة في السعودية وإيجاد حلول مقترحة، أنهم سيعلنون قريباً نتائج الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة منذ انطلاقها، منوهاً بدور وجهود وزارة الداخلية ومشاركتها الاستراتيجية مع وزارة العمل في الحملة التصحيحية الواسعة.