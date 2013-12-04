"ساهر" يهبط بمعدلات الحوادث القاتلة في المدن السعودية

كشفت تقارير حديثة للإدارة العامة للمرور في السعودية عن انخفاض كبير في معدلات الحوادث المميتة بعد تطبيق نظام "ساهر" المروري في المدن الرئيسية، حيث انخفضت نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية في العاصمة الرياض بنسبة 23%، ومحافظة جدة بأكثر من 35%.

وأكد المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بالرياض، سعود التركي، أن العام الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الحوادث والإصابات في السعودية بعد تطبيق نظام "ساهر" المروري في المدن الرئيسية الكبرى.

وكشف التركي في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر طب الإصابات والحوادث الذي أقيم اليوم الأربعاء في الرياض، أن تقليص عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية انحصر داخل المدن الرئيسية الكبرى في السعودية مثل العاصمة التي انخفضت فيها الوفيات بنسبة 23%.

وبين التركي أن أسباب الحوادث المرورية في السعودية حسب التقارير السنوية للمرور، تكمن في السرعة وقطع الإشارة بنسبة 31%، بينما لا يراقب نظام ساهر نسبة الـ69% المتبقية، والتي تتسبب بها القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير مما يشجع بعض قائدي المركبات على الاستمرار في الانتهاكات المرورية.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لإدارة المرور في المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، في تصريح لـ"العربية.نت" أن نظام ساهر ساهم بشكل واضح في الحد من الحوادث المميتة. وقال: "هناك انخفاض واضح في الحوادث في المناطق التي طبق فيها نظام ساهر، ففي المنطقة الشرقية بلغت نسبة الانضباط 100% عند الإشارات المعززة بكاميرات ساهر".

وأضاف الزهراني أن السرعة انخفضت بشكل واضح في الشوارع المراقبة بالكاميرات الثابتة، وقال: "هناك انخفاض كبير جداً بمعدلات الحوادث في المناطق التي طبق فيها نظام الرصد الآلي لمخالفات السرعة، إلا أن بقية المناطق لا تزال تشهد معدلات مرتفعة لحوادث المرور المميتة".

كما أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن مرور محافظة جدة، تؤكد أن نظام (ساهر) المروري ساهم في رفع معدل الانضباط المروري ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات عبر الحد من أكثر مسببات الحوادث المرورية والمتمثلة في السرعة الزائدة وقطع الإشارة الحمراء.

وأشار مدير مرور جدة العميد محمد حسن القحطاني، إلى أن أبرز ما شهده العام الأول للنظام المروري (ساهر) تمثل في التقليل من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير في محافظة جدة، مؤكداً انخفاض أعداد الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 36% مقارنة بالأعوام السابقة، وتراجع كبير في نسب الوفيات بمعدل 35% في العام الذي تم فيه تطبيق النظام مقارنة بالعام الذي يسبقه.