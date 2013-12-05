الأمير سلمان بن عبدالعزيز يلتقي جون ماكين في الرياض

بحث ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع السيناتور الأميركي جون ماكين، الخميس، الأمور المشتركة بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين، وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير سلمان قد بحث يوم الثلاثاء الماضي الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأميركا مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كروكر.