العمل السعودية: الشباب سيكونون مستثمرين بدلاً من موظفين

كشف وزير العمل السعودي، عادل فقيه، عن توظيف 250 ألف سعودي خلال مهلة تصحيح أوضاع العمال مخالفي نظامي الإقامة والعمل التي بدأت قبل شهر.

وأوضح فقيه أن السعودية لا تستطيع الاستغناء عن العمالة الوافدة لأعوام مقبلة، معلناً اعتزام الوزارة إطلاق النسخة الثانية من برنامج نطاقات الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق أكد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع التوظيف شهرياً، بواقع 50 ألف موظف سعودي، وهذه إحدى النتائج الإيجابية للحملة الأمنية التي تم إطلاقها من أجل تصحيح سوق العمل.

وأوضح أن الوظائف شملت جميع المجالات، وليس هناك مجال أعلى من مجال، بل جميعها استفاد منها السعوديون، موضحاً في الوقت نفسه أن الفرصة ليست مقتصرة على الوظائف وإنما تمتد متاحة للشباب السعودي في الاستثمار عبر المنشآت الصغير.

وتوقع الحقباني في نهاية حديثه أن تشهد الفترة المقبلة تحول طلب الشباب السعودي من البحث عن الوظائف إلى البحث عن الاستثمار من خلال المنشآت الصغيرة، وهو ما يُعرف بمسمى التوظيف الذاتي.