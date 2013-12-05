القبض على 37 امرأة امتهنّ التسول شرق السعودية

ألقت السلطات الأمنية شرق السعودية، عبر حملة أمنية نفذتها الشهر الهجري الماضي، القبض على 37 امرأة امتهنّ التسول.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان صحافي، اليوم الخميس: "بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الشهر الهجري الماضي بسبب التسول 57 شخصاً، 34 امرأة، و8 رجال، و15 طفلاً، وتقدر نسبة الأجانب منهم بـ61% مقارنة بإجمالي المقبوض عليهم".

وأضافت: "تم التحفظ على المقبوض عليهم والمضبوطات التي عثرت بحوزتهم وتحريزها بشكل محكم، فيما جرى تسليمهم لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لتسليمهم لجهة الاختصاص".

وأوضحت الشرطة أنه "ستتم إحالة المواطنين لمكتب المتابعة الاجتماعية، بينما الأجانب فسيتم تسليمهم لإدارة توقيف الوافدين".

