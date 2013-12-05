الأمير مقرن: السعودية لا تستطع الانفراد ببراءة الاختراع

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز: "هناك شبه تذمر من المخترعين بسبب بطء إصدار براءة الاختراع، وأنا أريد أن أبيّن لهم أن براءة الاختراع لها نظام معين عالمي، بالإضافة لمعاييرها العلمية ووقتها المحدد، ولا تستطيع أن تنفرد بها المملكة".

وأضاف في تصريحات صحافية، بعد جولته في معرض الابتكار المقام حالياً في العاصمة الرياض، اليوم الخميس: "أتمنى أن أكون أحد المخترعين، ولكن إذا ما رقي اختراعي إلى المعايير العلمية فقد لا يُقبل".

وحول المعرض أوضح أن ما شاهده من ابتكارات قدمها العديد من المبتكرين والمبتكرات، إلى جانب الجهود التي بذلتها مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، وأرامكو السعودية، عمل يفتخر به الجميع، معبراً عن آمله بأن يستمر المعرض في دورته المقبلة لمدة أكثر من أسبوع، وأن يدعى لحضوره والمشاركة فيه المتفوقون والمتفوقات من جميع مناطق المملكة، وأن يخصص لهم ركن لعرض ابتكاراتهم.