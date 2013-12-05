حرس الحدود السعودي ينقذ 4 هنود من الغرق في الجبيل

أنقذ حرس الحدود السعودي أربعة هنود من الغرق في مدينة الجبيل (شرق المملكة).

وقال المتحدث الرسمي بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، العقيد بحري خالد العرقوبي، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن دوريات حرس الحدود بالجبيل تلقت بلاغاً عن قارب صيد سعودي على متنه 4 بحارة من الجنسية الهندية يتعرض للغرق بسبب دخول المياه للقارب وتم إنقاذ البحارة وهم بصحة جيدة ولله الحمد وقطر القارب لمرفأ النزول.

من جهة أخرى عثرت الدوريات الساحلية بقطاع الخبر (شرق السعودية) على جثة ملقاة على وجهها، بشاطئ القصار. وأوضح العرقوبي أن الجثة لمجهول الهوية، في العقد الخامس من عمره تقريباً، وتم تسليمها إلى الشرطة.

