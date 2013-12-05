سلطات الجمارك تحبط تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية

أحبطت سلطات جمارك الرقعي (شرق السعودية) تهريب ما يزيد على مليون حبة مخدرة. وقال مدير عام جمرك الرقعي عبدالعزيز النعيمة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن رجال الجمارك أحبطوا تهريب مليون و404 آلاف و400 حبة مخدرة حاول المهرب إخفاءها داخل أكياس الأرز وعلب الصابون.

وأوضح أنه عند قدوم المركبة إلى الجمرك وإجراء التفتيش عُثر على كمية الحبوب المخدرة مخبأة داخل أكياس الأرز، وعلب الصابون المغلفة بطريقة مصنعية ضمن حمولة المركبة.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن إحباطها عمليات تهريب مخدرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تتجاوز قيمتها مليار ريال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها حينها إنها تحفظت على أكثر من 6 ملايين ريال، كانت بحوزة 875 متهماً بعملية التهريب، بعد القبض عليهم. وأضافت أنه "خلال إحباط عمليات التهريب استشهد رجل أمن وأصيب 13 آخرون".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنواع المضبوطات وحجمها، وهي عبارة عن: "3 كلغ و438 غراماً و899 ملغم من الهيروين الخام، و6 أطنان و698 كيلوغرام حشيش، و10 ملايين و951 ألفاً و135 قرصاً من مادة الإمفيتامين".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم القبض على 875 متهماً، منهم 231 سعودياً، بالإضافة إلى 644 متهماً من 34 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات خلال الأشهر الهجرية الثلاثة المنصرمة وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة".