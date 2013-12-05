وزير الداخلية السعودي يعين العمرو مديراً للدفاع المدني

قرر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، اليوم الخميس، تعيين اللواء سليمان العمرو مديراً جديداً لمديرية الدفاع المدني في المملكة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار يسري مفعوله ابتداءً من اليوم (الخميس) الذي يوافق الثاني من شهر صفر الهجري.

ويأتي العمرو خلفاً للفريق سعد التويجري الذي ترأس هذا الجهاز منذ أكثر من 14 عاماً.

يُذكر أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قد أصدر بداية الشهر الماضي قراراً يتضمن تعيين اللواء سليمان اليحيى مديراً عاماً للجوازات في المملكة، بديلاً للفريق سليمان البليهد، الذي تم تعيينه مستشاراً خاصاً بمكتب الأمير محمد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه صدر قرار من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بتعيين اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مديراً عاماً للجوازات، وتعيين الفريق سالم بن محمد البليهد مستشاراً في مكتبه.

يُذكر أن البليهد تم تعيينه قبل ثمانية أعوام تقريباً، بينما اليحيى كان يشغل منصب قائد مركز القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية.