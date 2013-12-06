إطلاق أول ناد طلابي لمكافحة الفساد في جامعات السعودية

تستعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة الملك سعود في الرياض، لإطلاق نادي "نزاهة" الطلابي الذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية لدى طلاب وطالبات الجامعة وتحصينهم من آفة الفساد.

وتدشن الجامعة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" مساء الأحد المقبل، نادي نزاهة الطلابي الذي يعد أحدث الأندية الجامعية في السعودية التي تهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية لدى طلاب وطالبات جامعة الملك سعود وتحصينهم من آفة الفساد وتوعيتهم بأضراره على المجتمع وتقدمه.

وتتركز مهام النادي الذي يحمل اسم "نزاهة" على نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الملتقيات والندوات التي تعزز النزاهة من خلال إقامة ورش العمل وإشراك الطلاب والطالبات في تلك البرامج، فضلاً عن تفعيل البرامج التوعوية في الإعلام بمختلف وسائله وأدواته من خلال مشاركات الطلاب وإنتاجهم.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبدالله الشريف، إلى أهمية هذه المبادرة من قبل جامعة الملك سعود في إنشاء نادي (نزاهة)، حاثاً الجامعات السعودية على إقامة وإنشاء أندية طلابية مميزة تسعى لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد كسلوك ديني وواجب وطني.