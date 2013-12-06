بادرة "عشاء في الظلام" بالرياض تبرز دور المكفوفين

انطلقت في الرياض فعالية أطلق عليها "عشاء في الظلام" تهدف إلى إبراز دور فاقدي نعمة البصر في استقبال ضيوفهم وتقديم الطعام لهم على مدى ساعة كاملة، وإجلاسهم في الأماكن المخصصة لتقديم الطعام.

وكان من بين الحضور الذين خاضوا هذه التجربة الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي تحدث لـ"العربية"، قائلا: "التجربة كانت رائعة جداً، وأنصح الجميع بتجربتها، وما قدمه هؤلاء المكفوفون أمر مشرف، كما أنها جعلتنا نشعر بساعة من النقاء والتفكير وتجعلنا ندرك عن طريق السمع كل الأصوات من حولنا".

وتم تقسيم الحضور إلى 6 مجموعات ويتولى قيادة كل مجموعة أحد أصحاب الإعاقة البصرية.

كما حضر إلى هذه البادرة الأمير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، حيث تحدث عن هذه البادرة وتنظيمها قائلاً: "يجب أن يتم دعم مثل هذه البادرة والمشاركة بها في أكثر من مكان وزمان فهي توضح للناس قدرات هذه الفئة من فاقدي البصر، كما أنها مستقبلا تهيئ لهم الوظائف المناسبة لإعاقتهم، وانخراطهم في مجال العمل".

وتم تدريب 20 شاباً وشابة من المعوقين بصرياً لاستقبال الضيوف وإعداد الوجبات ونقلها بكل دقة ومهارة. وقضى الحضور ساعة من الظلام ليشعروا بنعمة البصر، شكلت تحدياً لهم أمام المصابين بالإعاقة البصرية.