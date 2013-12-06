عزل 4 معتقلين سعوديين في سجن عراقي بسبب "جوال"

تكشفت معلومات جديدة عن المعتقلين السعوديين الأربعة في العراق، الذين قيل إنهم اختفوا في ظروف غامضة من سجنهم وانقطاع أخبارهم منذ الثلاثاء الماضي، إذ تبين أنهم عزلوا داخل أروقة سجن الرصافة الرابعة، وذلك للتحقيق معهم بسبب جهاز هاتف جوال، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

ونقلاً عن مصادر عراقية، فإن حراس السجن عثروا على هاتف خلوي يعود لسجين يدعى "علي"، فقاموا باقتياد 4 معتقلين سعوديين يحملون اسم "علي" وعزلهم بهدف التحقيق معهم لمعرفة هوية صاحب الجوال.

وكشف محامي المعتقلين السعوديين في العاصمة العراقية بغداد، أحمد حامد، أن سلطات سجن الرصافة الرابعة احتجزت كلاًّ من: علي المري، وعلي الكربي، وعلي القرني، وعلي الشهري، داخل محاجر "شؤون التسفيرات" في السجن ذاته، مؤكداً أنه لم يتم نقلهم إلى خارج أسوار السجن، مستبعداً أن يكون سبب احتجازهم مذهبياً.

وأوضح أنه تم استجواب كل موقوف اسمه علي بهدف معرفة هوية صاحبه.

وأكد محامي المعتقلين السعوديين أنه سيتابع خلال الأسبوع المقبل الموضوع بعد أن رفض مسؤولو السجن زيارته للمعتقلين الخميس، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة السجن لمقابلة المعتقلين ومعرفة حقيقة الأوضاع التي تعرضوا لها.