ماكينة القهوة العربية تمنح سعودية المركز الخامس عالمياً

حققت شابة سعودية المركز الخامس في مسابقة كأس الإبداع التجاري العالمية التي أقيمت مؤخراً في الدنمارك، عبر مشروع "يتوق" المتمثل في ماكينة كهربائية لتحضير القهوة العربية بشكل آلي وسريع، في منافسة ضمت مبتكرين من 42 دولة.

ومثلت المبتكرة لطفية الوعلان، بلادها في فعاليات كأس الإبداع التجاري الذي أقيم في مدينة كوبنهاجن الدنماركية عبر مشروعها الذي أطلقت عليه اسم "يتوق" والذي حققت من خلاله سابقاً المركز الأول في مسابقة كأس الإبداع التجاري السعودي المحلية لهذا العام، لتنال به المركز الخامس في التصفيات النهائية مع كرواتيا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا من أصل مشاركة 42 دولة.

وأوضحت مديرة برنامج كأس الإبداع التجاري في السعودية، مي بنت عمر طيبة، أن المشاركة السعودية في هذه المسابقة عالمياً لقيت أثراً إيجابياً وعكست بيئة العمل السعودية المنتجة والداعمة لريادة الأعمال، وما يلقاه المنتج السعودي من دعم ورعاية واهتمام.

وأشارت طيبة، إلى أن الابتكار السعودي المقدم من لطيفة الوعلان في هذه المسابقة الدولية عبارة عن ماكينة كهربائية لعمل القهوة العربية بشكل آلي وسريع، بالإضافة إلى خلطات القهوة العربية التي تسوق تحت مسمى "يتوق".

وعبرت المبتكرة الفائزة لطيفة الوعلان، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي وتمثيل بلادها دولياً لتؤكد للعالم أن هناك العديد من الابتكارات السعودية التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني بدلاً عن البترول، موضحة أنها سعت لنقل الثقافة العربية من خلال العمل التجاري واطلاع العالم على الأوجه المتعددة للاقتصاد السعودي.

وبينت الوعلان، أن مسابقة كأس الإبداع التجاري هي مسابقة عالمية خاصة برواد الأعمال العاملين في مجالات متخصصة في الإبداع والابتكار، تهدف إلى دعم وتقوية المهارات الإبداعية لرواد الأعمال ومساعدتهم على اكتشاف المواهب التي بداخلهم وزيادة الفرصة لبدأ عمل تجاري خاص اعتماداً على مهاراتهم الإبداعية الشخصية.