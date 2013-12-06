منتدى الحوار الاجتماعي يوصي باستحداث وظائف للسعوديات

اختتمت الخميس في محافظة الخبر، أعمال منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي ناقش على مدى يومين تحديات عمل المرأة في السعودية والحلول المتاحة لتذليل العقبات.

وأوصى المنتدى في بيانه الختامي، بإيجاد فرص عمل جديدة للمرأة والمضي قدماً في مشروعات التأنيث وفق واقع المنشآت في القطاع الخاص من قبل وزارة العمل، كذلك أهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل بالقطاع لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت بما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق والآمن.

كما استعرض المنتدى عدداً من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة، وقصص نجاح توظيف المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب الموضوعات الحيوية بمشاركة مسؤولين ومهتمين ومهتمات بهذا المجال.

وأوضح الأمين العام للمنتدى، أحمد الحميدان، أنه جاء امتدادا للمنتديات السابقة للحوار الاجتماعي التي عقدت في كل من الرياض وجدة، مبيناً أنه تمت مناقشة ثلاثة محاور أساسية تضمنت بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل التي تدور حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، وأخيراً السياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة .