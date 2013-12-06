وزير الخارجية السعودي يجتمع بنظيره الفرنسي في باريس

استقبل الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في مقر إقامته في باريس، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وبحث اللقاء، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، واستعراض جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأزمة السورية، ومؤتمر جنيف المقبل، والملف النووي الإيراني، ومفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية القائمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، الجمعة.

وحضر اللقاء السفير محمد آل الشيخ سفير السعودية لدى فرنسا، والسفير أسامة نقلي رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية، والسفير سلطان الصايغ نائب مدير عام مكتب وزير الخارجية.

وشارك من الجانب الفرنسي، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية ونائبه.