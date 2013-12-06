وكيل وزارة الحج: أبلغنا 400 حاج سوري بضرورة المغادرة

كشف وكيل وزارة الحج السعودية، حاتم حسن قاضي، أنه تم إبلاغ 400 حاج سوري بضرورة مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه ستطبق عليهم كل التعليمات والأنظمة التي تطبق على الحجاج المتخلفين، وعليهم ترتيب أنفسهم التزاماً بالأنظمة المعمول بها والمطبقة على جميع حجاج بيت الله الحرام، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، الجمعة.

وأوضح أن المتبقين من الحجاج 10 آلاف حاج فقط، مشيراً إلى أن سبب بقائهم يعود إلى تنويمهم في المستشفيات، أو ارتباطهم ببعض القضايا، مؤكداً بدء نشر أسماء المتقدمين للحصول على تأشيرات العمرة منذ أمس الخميس في موقع الوزارة.

وقال خلال رعايته لحفلة تدشين المباني الاستثمارية للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في مكة المكرمة، مساء الخميس، نيابة عن وزير الحج الدكتور بندر حجار، إن الوزارة بدأت في استقبال الخطط التشغيلية لبعض شركات العمرة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد بعضها، وتم رد البعض لاستكمال المتطلبات.

وأكد وكيل وزارة الحج أنه تم الانتهاء من الترتيبات كافة لاستقبال المعتمرين، وتمت جدولة المواعيد بحسب البرامج الموضوعة.

وشدد على ضرورة امتلاك مؤسسات الطوافة مقرات خاصة بها، كونها ستسهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تكبدتها بسبب ارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة، ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.