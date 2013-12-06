"المرور" تمنح جهات حكومية وخاصة صلاحية تحرير المخالفات

منحت إدارة مرور المنطقة الشرقية الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة صلاحيات بتحرير المخالفات المرورية الواقعة في نطاقها، تتضمن تحرير المخالفات لمخالفي أنظمة المرور داخل المنشأة، كالوقوف الخاطئ أو الوقوف فوق الأرصفة.

وقالت إدارة مرور المنطقة إنها منحت صلاحيات تحرير المخالفة لإدارات الجهات الحكومية ومؤسسات خاصة لتتعاون مع المرور في تسجيل المخالفة وتسليمها خلال الـ24 ساعة من تاريخ وقت المخالفة.

وأوضح الناطق الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية، العقيد علي الزهراني، لصحيفة "اليوم" السعودية، أنه تم منح صلاحية ضبط المخالفات المرورية لمختلف الجهات الحكومية من مستشفيات وجامعات ووزارات وشركات وفق ضوابط أعدتها الإدارة العامة للمرور.

وتهدف الصلاحيات إلى ضبط المخالفات المرورية في مختلف المواقع خصوصاً مع ارتكاب بعض السائقين مخالفات داخل العديد من الوزارات والجهات الحكومية سواء من موظفيها أو زائريها، ومن ضمن تلك الجهات، الشؤون الصحية، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو السعودية.

في حين قال مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية أحمد الوادعي، إن الجهات التي تريد هذه الصلاحيات لا بد أن تتقدم بشكل رسمي لإدارة المرور للوقوف على مواقعها، وفي حال عدم ملاءمة الشروط التي تطابق أنظمة المرور في تلك الجهات، يتم إيضاحها وتسليم دفاتر ضبط المخالفات بعد توفرها.

وتضمنت شروط إدارة المرور للجهات الراغبة في تحرير المخالفات داخل نطاقها، أن تكون داخل سور مغلق، وأن تكون الطرق الداخلية فيها مطابقة مع المرور، وكذلك جانب التخطيط، ووجود لوحات إرشادية أو تحذيرية للمنع أو التنبيه.

وذكر الوادعي أن الجهة الضابطة هي المسؤولة عن أي مخالفات تحررها، على أن يتم إرسال المخالفات خلال الــ24 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، وفي حال التأخير يعطى إنذار للجهة بالتأخير ومن ثم إيقاف الصلاحية، حيث إن من ضمن الشروط تسليم دفتر المخالفات لمن هو ملم بنظام المرور والمخالفات.

وبين العقيد الوادعي، أن من حق أي مخالف التقدم إلى إدارة المرور بالاعتراض على المخالفة التي حررت له من قبل هذه الجهة، في حال الاختلاف أو الخطأ، ويتم فيها استدعاء محرر المخالفة، ومن حق الهيئة المرورية إلغاء المخالفة، إذا ثبت أن المخالفة خاطئة، وتكرار تلك الأخطاء من قبل الجهات يعرضها إلى إيقاف هذه الصلاحيات، وإلغاء الدفاتر لأن مثل هذه الأخطاء تسبب الضرر وعدم تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة.