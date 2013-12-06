1300 إثيوبي.. العدد المتبقي في مراكز الإيواء بالرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض أن العدد المتبقي من العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في مراكز الإيواء لا يتجاوز 1300 إثيوبي وإثيوبية بينهم أطفال، تعمل الجهات المعنية على استخراج شهادات الولادة بالتنسيق مع سفارة بلادهم لهم تمهيداً لترحيلهم.

وأكد مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية، أن العدد المتبقي من العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل ممن سلموا أنفسهم طواعية للجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض لا يتجاوز حتى هذه اللحظة 1300 إثيوبي وإثيوبية بينهم أطفال لازالوا مستضافين بمركز الإيواء.

وأضاف العقيد الميمان، أن اللجان المكلفة بترحيل المخالفين في المنطقة ومحافظتها تواصل أعمالها على قدم وساق لترحيل العمالة الإثيوبية ممن سلموا أنفسهم للجهات الأمنية، حيث نجحت الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية في ترحيل أكثر من 22 ألف مخالف ومخالفة، ولا تزال الشرطة تستقبل المزيد ممن يبادرون بتسليم أنفسهم طواعية خاصة ممن يأتون من بعض المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

وعن تأخر ترحيل العدد المتبقي رغم كونه عدداً بسيطاً مقارنة بالأعداد السابقة التي تم ترحيلها، أوضح العقيد فواز الميمان أن العدد المتبقي والذي يقرب من 1300 جميعهم عائلات وبينهم أطفال تمت ولادتهم في أراضي المملكة، ولا توجد لهم وثائق ثبوتية حيث تعمل الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع سفارة بلادهم على استخراج وثائق ثبوتية لهم والتأكد من هويات أسرهم وسيتم ترحيلهم لبلادهم في وقت قريب.