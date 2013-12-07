السعودية تتصدر العالم بعدد الأطفال المصابين بالسكري

في الوقت الذي وضع الاتحاد العالمي لمرض السكري، السعودية في المرتبة الأولى بكثرة الأطفال المصابين بهذا المرض، بواقع 14 ألف و900 طفل مصاب، كشف تقرير الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء (شرق المملكة) عن 100 ألف طفل مصاب بهذا المرض، وفقاً لبيان صادر من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في العاصمة الرياض، اليوم السبت.

وأوضح البيان أن الاتحاد أصدر (أطلس السكري)، أكد من خلاله احتلال السعودية المركز الأول من بين أكثر الدول التي تنتشر فيها الإصابة بداء السكري.

وفي هذا الشأن أوضح عميد كلية الطب في الجامعة الدكتور إبراهيم العلوان أن النوع الأول والذي يصيب الأطفال دون البالغين لا توجد له أي طريقة وقائية لأنه يعتمد على عمل الأنسولين الذي قد يعاني العجز لأسباب مجهولة.

وأضاف العلوان في البيان، أنه لا توجد علاقة وراثية مباشرة للإصابة، كما لا يوجد نوع محدد من الغذاء قد تعزى له أسباب الإصابة بالسكري.

