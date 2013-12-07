الشورى السعودي يصوت على إنشاء مجلس أعلى للشباب بعد غد

يصوت مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي سيعقدها بعد غد الاثنين، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة حيث أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بإجازة المشروع، وإنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بما ورد في الاستراتيجية وتوفير متطلباتها المالية والبشرية.

وأوضح بيان للمجلس، اليوم الخميس، أن المجلس سيصوت في الجلسة ذاتها على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية.

كما سيناقش المجلس، وفقاً للبيان، توصية اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، حيث حددت اللجنة مهام الهيئة بالإشراف على الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة جميعها، والإشراف على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة.

وتتولى الهيئة بحسب مشروع التنظيم المقترح من اللجنة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها، بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.