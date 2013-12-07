القبض على عصابة سرقت مليوني ريال من 52 منزلاً في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، على عصابة مكونة من 7 أشخاص تخصصت في سرقة المنازل بمدينة الرياض ومنطقة حائل (شمال السعودية)، بعد أن نفذت ما يزيد على 52 سرقة لمنازل متفرقة تجاوزت قيمة المسروقات مليوني ريال.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أن مدير شرطة المنطقة سبق أن كلف إدارة التحريات والبحث الجنائي بحصر بلاغات سرقة المنازل ودراستها دراسة مستفيضة، وتصنيفها بحسب الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وهو ما أسهم في القبض على العصابة.

وأشارت الشرطة إلى أن الدراسة كانت نقطة البداية، إذ تم رصد تشابه عدد كبير من البلاغات في أسلوب وأوقات تنفيذها، ما يشير إلى أن المنفذين هم الجناة أنفسهم، وبناء على ما توافر من معلومات جرى اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية شملت ذوي السلوك المنحرف من أرباب السوابق والمشبوهين، وأسفرت الجهود عن تحديد سبعة أشخاص كانت تحوم حولهم الشبهات، وتتركز عليهم دائرة الاتهام، فتم القبض عليهم.

وأفادت بأن التحقيقات المبدئية معهم أسفرت عن اعترافاتهم وبدرجات متفاوتة بارتكاب 60 حادثة سرقة، 52 منها سرقات لمنازل تقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، وثماني سرقات في منطقة حائل، إذ جاوزت القيمة الإجمالية للمسروقات مليوني ريال.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن اللصوص استطاعوا الإشارة إلى المواقع التي نفذوا سرقاتهم فيها، وجاءت اعترافاتهم مطابقة لما هو مقيد في سجلات الشرطة، لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم للكشف عن مزيد من الأنشطة الإجرامية التي قاموا بارتكابها، وسيحالون إلى القضاء حال استكمال الإجراءات النظامية.