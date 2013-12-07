المخالفون وأمن الوطن

أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته الخامسة بمقر الهيئة سلامة الإجراءات التي تضمنتها فترة تصحيح الأوضاع لأصحاب العمل والعمال المخالفين، وأشاد بالتعامل الإنساني والأمني والاجتماعي والاقتصادي الذي لقيه جميع المخالفين. ووصف المجلس بعد مناقشة ما رفع له من المكاتب المكلفة بمتابعة الحملة التصحيحية التي تطبقها وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص تلك الإجراءات بأنها كانت مثالًا مميزًا في قضايا التعامل مع المخالفين لأنظمة العمل والعمال، من حيث الحرص على سلامة إجراءات القبض والترحيل، وتقديم الاستثناءات، وإلغاء العقوبات، وتسهيل إجراءات تغيير المهنة، ونقل الكفالة، ورخصة العمل، أو الترحيل النهائي. وفي إطار جلسة مجلس الوزراء للأسبوع الماضي اطلع المجلس على تقرير بشأن مايثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة ، وأكد المجلس أن ماجرى خلال تلك الحملة قد أتاح فرصة كبيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم ، كما أكد بأن تطبيق الأنظمة الذي جرى سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وفق ماتقضي به الأنظمة والإتفاقيات الدولية.

نعم لاتخلو حملة من أخطاء خصوصاً في البدايات ولايخلو اجتهاد من خلل وقد سعى البعض لاستغلال مثل هذه الهفوات فأخذ ينشر بعض اللقطات لتسجيلات وينسبها للجهات الأمنية ولذلك جاء تأكيد مجلس الوزراء أنه وإن كان هناك تأكيد على الحزم فإن العدالة والإنصاف والحفاظ على حقوق الناس أمر مهم أيضاً ، ولايمكن بحال من الأحوال أن تسعى مثل هذه الحملة للنيل من كرامة وإنسانية أي مخالف ما لم يسعَ هذا المخالف للنيل من أمن هذا الوطن والاعتداء على ممتلكاته ، عندها يصبح لزاماً أن يتم مواجهة هؤلاء ورد عدوانهم ، أما المخالفون الذين هم حريصون على الخروج النهائي وفق الأنظمة والقوانين فلهم كل التقدير والاحترام متمنين لهم مستقبلاً كريماً في أوطانهم .

الحاقدون والحاسدون يرغبون أن يتم التعامل مع المسيئين والمخربين والذين يعملون على إثارة الشغب والفوضى بنفس الأسلوب الذي يتم التعامل فيه مع من يتبع الأنظمة والقوانين وهذا لايمكن على الإطلاق فمن يهدد أمن الوطن ستقف له الدولة بالمرصاد ولن تتهاون في ردعه وإيقافه عند حده.

* نقلاً عن "المدينة" السعودية