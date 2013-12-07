تحديد أعداد المعتمرين خلال رمضان بـ 500 ألف يومياً

تعتزم وزارة الحج السعودية، تطبيق نظام النقل الترددي للحافلات في مكة المكرمة خلال موسم العمرة 2014، في الوقت الذي أعلنت فيه عدم تجاوز أعداد المعتمرين يومياً خلال شهر رمضان المقبل عن نصف مليون معتمر.

ووفقاً لبيان الوزارة، اليوم السبت، فإن هذا النظام سيخفف العبء المروري في مكة، في ظل التطويرات الإنشائية بمنطقة الحرم وعدم توافر مواقف كافية لمركبات الزائرين والمعتمرين.

ومن المعروف أن هذا النظام سيلزم الحافلات بتوقيت لسيرهم، وعدد مرات سيرها، إضافة إلى تواجدها في نقاط معينة تنطلق منها، وتعود إليها.

وأكد وزير الحج الدكتور بندر حجار في البيان، جاهزية شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات التي تشرف عليها الوزارة لتغطية حجم الطلب في موسم العمرة والسعي لتقديم أرقى الخدمات لنقل المعتمرين أثناء أدائهم لشعائرهم والتأكد من الوصول بالخدمة للمستوى الذي تتطلع إليه الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح أن الاستعدادات المبكرة للوزارة، التي بدأت منذ ختام موسم الحج الماضي، أسفرت عن دراسات ونتائج وخطط طموحة مع العاملين في شؤون الحج من القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق معدلات قياسية في العمل خلال موسم العمرة للعام الميلادي المقبل.

ومن ضمن هذه الاستعدادات وفقاً لحجار، متابعة الأوضاع النظامية لـ 48 شركة ومؤسسة في خدمة المعتمرين وحوالي 2000 وكيل خارجي في مختلف دول العالم للوقوف على الاستعدادات والمجهودات والإمكانات التي تقدمها الوزارة .

وشدد على إيقاف الوزارة إصدار تأشيرات العمرة في منتصف شهر رمضان وأن هناك تنظيما لقدوم المعتمرين حسب الشهور والأيام منعاً للتكدس بساحات الحرم المكي بحيث لا يزيد تواجد المعتمرين عن 500 ألف في أي يوم من رمضان موزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

