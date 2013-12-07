تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع في السعودية

أعُلن في الرياض، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في السعودية. وقال بيان صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن هذا التشكيل وجه به وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب.

وأوضح البيان أن التوجيه: "تضمن تشكيل فريق عمل من المسؤولين بها والمسؤولين في وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج والشؤون المالية والإدارية، تتولى متابعة تنفيذ ما تضمنه الأمر السامي على جميع المشروعات التي تنفذها الوزارة والأمانات والبلديات ومتابعة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات كافة، ووضع الآليات اللازمة للارتقاء بإدارة جميع المشروعات التابعة للوزارة بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لذلك".

وأكد البيان أن الأمير منصور أصدر تعميماً لجميع الأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة لتنفيذ كل جهة ما يخصها مما تضمنه الأمر السامي القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات ورفع تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المشكّلة في الديوان الملكي، تتضمن بياناً بمشروعات الوزارة المعتمدة وأيضاً ما أنجز منها وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها وما قد يواجه تنفيذ هذه المشروعات من عوائق تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تنفيذها والمقترحات المناسبة لمعالجة ذلك".

