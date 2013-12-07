سيدات أعمال سعوديات يطالبن بتأشيرة سائق خاص

طالبت سيدات أعمال وأكاديميات سعوديات وزارة العمل بتصحيح تنظيم منح تأشيرة سائق خاص ليشمل السيدات كافة، بدلا من النظام الحالي الذي يقصر هذا الحق على المطلقات والأرامل فقط.

وأكدن في مذكرة مقدمة إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه من الضروري تعديل أنظمة استقدام السائقين بما يتناسب مع حاجة المجتمع الحالية.

وكانت أكثر من 50 سيدة أعمال وأكاديمية سعودية في الشرقية رفعن مذكرة لوزير العمل يطالبن بهذا الحق في ظل ارتباطاتهن العملية اليومية.

ومن جانبه، قام وزير العمل بتحويل طلبهن إلى أحد وكلاء الوزارة لدراسته، مبديا تفاؤله بتعديل النظام قريبا.

وذكرت الناشطة في حقوق المرأة وأستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود، الدكتورة هتون الفاسي، إن وزارة العمل تبدي تجاوبا مع متطلبات المواطنين.

وقالت لـ "العربية.نت": "لا أعلم لماذا في الأصل هذا التبعيض في المسألة، والتفريق بين المطلقة والأرملة وغيرها من النساء، طالما هي تحتاج فعلا لسائق خاص. يفترض أن يتغير نظام وزارة العمل حسب متطلبات الوقت".

وتابعت: "نأمل تعديل الأنظمة حسب متطلبات الواقع، خاصة إذا لم يكن هناك تعارض مع المصالح".

وشددت الدكتورة الفاسي على أن سيدات الأعمال في حاجة إلى سائق خاص، وليس الاعتماد على سائق العائلة.