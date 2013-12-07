ضبط 7216 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في المنطقة الشرقية

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية 7216 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال حملة أمنية واسعة نفذتها في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تسليمهم فوراً إلى إدارات وشعب توقيف الوافدين التابعة للسجون في المنطقة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، إن هذه الحملات تأتي امتداداً للجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية العاملة في الميدان بشرطة المنطقة والجهات التابعة للأمن العام عبر حملات تعقب وضبط المخالفين للأنظمة.

وأكد العقيد الرقيطي أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية ماضية بمهامها في هذا الجانب من خلال حملاتها الأمنية الميدانية بشكل متواصل ومستمر وفق خطط ميدانية أعدت وأقرت مسبقاً للقضاء على هذه الظاهرة.