إغلاق 34 منشأة صحية في السعودية خلال شهر

كشف تقرير لوزارة الصحة السعودية، إغلاقها لـ24 منشأة صحية، و10 صيدليات في عدد من مناطق المملكة خلال الشهر الهجري الماضي.

وأوضح التقرير، اليوم الأحد، أن عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة بلغ 103 مخالفات، والمنشآت الصيدلانية 213 مخالفة.

وأشار إلى أن عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية بلغ 90 مخالفة خلال الفترة نفسها.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، الدكتور علي الزواوي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الوزارة مستمرة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.

وأوضح أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاصاً، إضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية، و7000 صيدلية. ولفت إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص بلغ 98 ألف ممارس صحي.