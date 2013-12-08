السعودية توقع مع بولندا اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين السعودية وبولندا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الاتفاقية تمت على هامش جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس البولندي برونسلاف كومورفسكي الذي يزور المملكة حالياً.

وأوضحت الوكالة أنه وقع الاتفاقية من الجانب السعودي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومن الجانب البولندي نائب وزير الدفاع الوطني روبرت كوبيتسكي.

وتم خلال جلسة المباحثات، طبقاً لوكالة الأنباء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي نائب وزير الدفاع الأمير سلمان بن سلطان، ورئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبدالعزيز، بينما حضرها من الجانب البولندي سفير جمهورية بولندا لدى المملكة فيتولد شميدوفسكي، ونائب وزير الدفاع الوطني السيد روبرت كوبيتسكي، ووزير الدولة بمكتب الرئيس كرسيستوف لاسكيفيتش، ووزير الدولة بمكتب الرئيس ياميرو سوكو لوفسكي ونائب وزير الشؤون الخارجية يوغوسلاف فينيد.