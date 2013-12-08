الشورى السعودي يتجه لرفض وضع نظام يكافح البطالة

يتجه مجلس الشورى السعودي في جلسته المقررة إقامتها بعد غد الثلاثاء، إلى رفض مشروع نظام مكافحة البطالة.

يأتي ذلك بعد انتقاد اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذا النظام، الفكرة من أساسها، بحجة أن النظام سيؤدي إلى تدني مستوى الاقتصادية وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع.

ورأت اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة، لأن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى رفع الطلب على العمالة عن طريق إيجاد فرص وظيفية جديدة.

يذكر أن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح بعد أن كانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قد أوصت بعدم ملاءمته.

وكانت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى، رفضت في إبريل الماضي، مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة. وأوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق، زين العابدين بري، وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً.